Космонавт-испытатель Сергей Прокопьев приедет на реабилитацию в Сочи

Торжественно встречать космонавта будут 20 января в аэропорту курорта.

Послеполетную реабилитацию Прокопьев будет проходить в рамках соглашения, подписанного между краевым министерством курортов, туризма и олимпийского наследия и Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в ноябре 2018 года на Международном туристском форуме SIFT в Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации курорта.

По вопросам послеполетной медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения российских экипажей космонавтов на базе здравниц Кубани 25 января состоится пресс-конференция. В ней примет участие и космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Прокопьев.

Также Прокопьев традиционно посадит магнолию на Аллее космонавтов в парке «Ривьера» и посетит Музей истории Сочи.