Космонавт Рязанский сфотографировал строящийся Крымский мост с борта МКС

Снимки космонавт опубликовал 2 сентября.

«Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив закреплена на фарватерных опорах. Мы тоже с МКС следим за строительством», — написал Сергей Рязанский в своем микроблоге в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее космонавт Сергей Рязанский сфотографировал с МКС олимпийские объекты Сочи и ночной Краснодар.

Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив закреплена на фарватерных опорах. Мы тоже с МКС следим за строительством ;) pic.twitter.com/l4gFh1rJQO

— Сергей Рязанский (@SergeyISS) 2 сентября 2017 г.

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