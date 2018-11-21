Космонавты посадят магнолии в парке «Ривьера» в Сочи

Руководители национального научно-исследовательского испытательного Центра подготовки имени Юрия Гагарина высадят деревья на аллее Космонавтов.

Традицию высаживать магнолию на отдыхе в Сочи начал Юрий Гагарин. Первое дерево летчик-испытатель посадил 15 мая 1961 года, через месяц после полета в космос. Последним свою лепту в развитие аллеи Космонавтов внес Герой России Юрий Лончаков в 2005 году, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Руководители научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, летчики-испытатели и герои России Павел Власов и Юрий Маленченко возродят эту традицию.

В рамках международного туристского форума SIFT планируется встреча представителей администрации Краснодарского края с руководством Центра. Стороны намерены разработать комплекс мероприятий по организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения российских экипажей космонавтов на базе здравниц Краснодарского края. Договоренностей достигли в апреле 2018 года.

Накануне старта форума SIFT космонавты в торжественной обстановке посадят магнолию на аллее в курортном парке «Ривьера». В событии примут участие около 150 волонтеров, школьников и воспитанников спортивных школ.

Церемония состоится 21 ноября в 15:00.

На аллее Космонавтов растут 55 магнолий. Дерево, посаженное Юрием Гагариным, не сохранилось. Космонавты Муса Манаров и Сергей Крикалев в память о герое в августе 1996 года посадили дерево на том же месте.

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