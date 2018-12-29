Об этом рассказал российский космонавт Олег Кононенко в поздравлении.

Международная космическая станция совершает оборот вокруг Земли за 90 минут. Новый год станции в зависимости от ее положения может наступить 15 или 16 раз.

«Экипаж 58-й экспедиции на МКС — провожаем 2018 год вместе с вами и с вами же вместе встретим Новый год целых 15 раз», — сказал Кононенко.

Он добавил, что этот год для МКС — юбилейный. Ее строительство началось на орбите 20 лет назад. Кононенко поблагодарил всех конструкторов, инженеров и космонавтов из разных стран. Ролик космонавт опубликовал на Youtube, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рождественском меню экипажа МКС будут пудинг и клубника.

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