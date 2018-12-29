Об этом рассказал российский космонавт Олег Кононенко в поздравлении.
Международная космическая станция совершает оборот вокруг Земли за 90 минут. Новый год станции в зависимости от ее положения может наступить 15 или 16 раз.
«Экипаж 58-й экспедиции на МКС — провожаем 2018 год вместе с вами и с вами же вместе встретим Новый год целых 15 раз», — сказал Кононенко.
Он добавил, что этот год для МКС — юбилейный. Ее строительство началось на орбите 20 лет назад. Кононенко поблагодарил всех конструкторов, инженеров и космонавтов из разных стран. Ролик космонавт опубликовал на Youtube, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рождественском меню экипажа МКС будут пудинг и клубника.
Все новости по теме:
Новый год — 2019
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту