Космонавты займутся созданием кефира и молока на МКС

Участники очередной экспедиции на Международной космической станции начнут учиться создавать на орбите кисломолочные продукты.

Об этом 19 апреля рассказал командир дублирующего экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» Сергей Рязанский.

«Что касается экспериментов с пребиотиками, несколько научных групп занимаются проведением таких разработок. Польза здесь заключается в том, что мы сможем получать свежие молочные продукты прямо на борту», — сказал он.

Рязанский уточнил, что речь идет о широком спектре кисломолочной продукции, а не только о кефире или молоке. Навыки производства таких продуктов могут пригодиться в длительных полетах к другим планетам, так как это позволит экономить вес, сообщает «Интерфакс».

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