Коста-Рика отменила визы для россиян

Отмена виз коснется граждан, за исключением владельцев дипломатических и служебных паспортов, выезжающих на срок до 90 дней.
Правительство России одобрило соглашение о взаимной отмене виз с Коста-Рикой. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
С 2014 года для граждан России действует безвизовый режим при нахождении на территории Коста-Рики до 30 дней. На более длительный срок необходимо было получать визу или иметь действительную еще в течение трех месяцев американскую, канадскую или Шенгенскую визу.
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