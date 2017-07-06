Кот Ахилл из Эрмитажа продолжит предсказывать исходы матчей на ЧМ-2018

Ранее музей планировал подобрать для животного хозяина по окончании Кубка конфедераций.

«С точки зрения пиара и продвижения Петербурга идея с эрмитажным котом-предсказателем принесла просто великолепные результаты. Мы считаем, что проект удался, и без сомнения мы его будем продвигать в следующем году. У нас есть целый год, чтобы сделать коту Ахиллу еще более активную, красивую и хорошую рекламу. Мы надеемся, что на чемпионате мира 2018 года он нас тоже не подведет», — сказал председатель комитета по туризму Андрей Мушкарев.

В Эрмитаж поступило 37 заявок от семей, который хотели бы приютить кота-оракула по окончании Кубка конфедераций.

«Однако Ахилл, как самый настоящий служебный эрмитажный кот, решил продолжить службу. Сейчас ему предстоит пройти в «Республике кошек» специальные курсы, чтобы не пугаться большого числа людей, а дальше — гастролировать по детским учреждениям, больницам и хосписам, общаться с той аудиторией, которая больше всего нуждается в душевном тепле и заботе», — отметили в петербургском комитете по туризму.

В Эрмитаже считают, что к чемпионату мира по футболу кот Ахилл обретет необходимые коммуникативные навыки и не будет пугаться большого скопления людей с камерами и фотоаппаратами, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед Кубком конфедераций среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран самый коммуникабельный и стрессоустойчивый. Им стал полуторагодовалый глухой кот Ахилл. Он предсказал победителя Кубка — сборную Германии.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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