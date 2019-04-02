Кот Крымского моста объявил конкурс на идеи памятника себе

Рыжий кот Мостик «написал» об этом в своих социальных сетях.

«Думаю, мне тоже нужен памятник! А вот какой, не придумал… Помогайте! До четверга собираю ваши варианты в комментариях. За самые интересные идеи награжу», — сообщается на странице кота в Instagram.

Пользователи присылают в комментариях свои идеи: «кот на мосту приветливо машет лапкой проезжающим мимо автомобилям», «в виде шагающего кота с гордо поднятой головой, а в зубах каска», «чайка Валера кормит тебя креветками» и другие.

Мостик живет в Тамани на контрольно-пропускном пункте на въезде на стройплощадку с 2015 года. От имени животного ведут также аккаунты в Facebook и «ВКонтакте».

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