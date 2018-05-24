Кот Мостик назначил пса Цыгана смотрителем острова Тузла

Главным смотрителем за порядком на острове Тузла, по которому проходит Крымский мост, назначена собака по кличке Цыган.
Об этом говорится в публикации на странице кота Мостика в Facebook.
«Назначил Цыгана главным по острову. Зазнается! Скажу, чтобы все болты вкрученные пересчитал», — говорится в сообщении.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений. С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. Самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи.
За неделю по Крымскому мосту проехало более 100 тыс. автомобилей.
Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проверил готовность к запуску автодорожной части моста длиной 19 км.
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Строительство Крымского моста
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