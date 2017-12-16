Кот Мостик первым пройдет по Керченскому мосту

Он отправится из Краснодарского края по мосту в Крым и посетит достопримечательности полуострова.

Строители до конца года полностью соединят пролетные строения автодорожной части моста с фарватерными участками.

После окончания работ с таманского на керченский берег можно будет пройти пешком. Перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители. Вместе с ними по мосту в Крым пройдется кот Мостик, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», талисман Крымского моста стал героем стикеров для Telegram. Животное в 2015 году в Тамани подобрали первые охранники объекта. Кота назвали в честь Керченского моста. У него есть свои аккаунты в различных соцсетях.

В конце октября глава Росавтодора заявил, что мост в Крым готов более чем на 50%. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

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