Кот Мостик «проинспектировал» Крымский мост

Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проверил готовность к запуску автодорожной части моста длиной 19 км.

Об этом говорится на его странице в Instagram.

«Первым пробежал 19 км. Все готово! С 16 мая можете сами проехать. Кого встречать?» — говорится в подписи к фотографии.

Пользователи соцсетей пожелали удачи Мостику, выразили надежду на то, что он не устал от внимания прессы, и попросили его на торжественном открытии сфотографироваться с президентом России Владимиром Путиным, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керчи 13 мая открыли движение по развязке к Крымскому мосту.

Открытие Крымского моста состоится в мае, однако точная дата не названа. Участие в церемонии открытия моста примет президент Владимир Путин.

Заказчик строительства Крымского моста ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора принял у строителей автодорожную часть моста. Также строители полностью завершили укладку асфальта.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста.

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