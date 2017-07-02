Кот предсказал победу Германии в финале Кубка конфедераций

Сборная Германии по футболу 2 июля встретится с командой Чили.

Эрмитажный кот Ахилл в воскресенье утром выбрал сборную Германии как победителя турнира.

«На этот раз флаги к домикам расставляли журналисты, чтобы добиться максимальной объективности, но Ахилл очень уверенно сделал свой выбор», — пояснила ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Ранее кот предсказал победу сборной России над командой Новой Зеландии в стартовом матче турнира. Во второй раз он прогнозировал победу австралийцев над камерунцами, но матч закончился вничью. В третий раз он верно предсказал победу сборной Португалии над новозеландцами, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по завершении Кубка конфедераций Ахиллу будут искать хозяев на благотворительных выставках по пристройству животных.

Сборная Германии вышла в полуфинал с первого места группы В. В первом матче группового этапа команда победила Австралию — 3:2. Встреча с Чили завершилась ничьей — 1:1. В третьем туре немцы оказались сильнее Камеруна — 3:1. Сборная Чили заняла второе место в группе В. Ранее она одержала победу над Камеруном — 2:0. Потом сыграла вничью с Германией — 1:1. С таким же счетом чилийцы сыграли со сборной Австралии.

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