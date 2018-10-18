Ковчег с мощами Иоанна Предтечи в Сочи пробудет четыре дня

Вечером 18 октября встретят ковчег с частицей мощей Иоанна Крестителя. К нему уже приложились тысячи верующих в Краснодаре. Здесь святыня пробыла неделю.

Святой Иоанн — один из самых почитаемых в христианском мире. По преданию, он был ровесником Христа, жил в дикой пустыне, где постом и молитвой готовил себя к служению Господу. В 30-летнем возрасте по велению Бога он начал проповедовать на берегах Иордана о покаянии и оставлении грехов. Согласно святому писанию, он же крестил Иисуса Христа в водах реки. К Иоанну Предтече обращаются жаждущие духовного преображения, у него также просят помощи в житейских вопросах и исцеления от болезней. Четыре дня ковчег с мощами будет храниться в сочинском храме святого равноапостольного князя Владимира.

«Иоанн Креститель — это тот пророк, который приготовил мир перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа. И как сказал сам Господь, равного этому пророку не было и не будет. Мощи прибывают в наш храм по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора из Иерусалима. Они пробудут здесь до 21 октября до 12:00», — сказал штатный клирик храма святого равноапостольного князя Владимира Артемий Яцкин.

Чтобы все желающие успели приложиться к великой святыне, в эти дни храм будет открыт до 23:00.

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