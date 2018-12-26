Прихожане смогут поклониться святыне в храме имени Святых Царственных Страстотерпцев станицы Саратовской.

Молебен блаженной Матроне Московской будут служить в церкви каждый день в 12:00 и в 18:30, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Мощи доставили из Православного благотворительного фонда во имя Святой блаженной Матроны Московской. Ковчег пробудет в храме станицы Саратовской до 20 января 2019 года.

Церковь расположена на федеральной трассе М4 «Дон» в районе Саратовского рынка.

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