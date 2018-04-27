Коза-оракул назвала победителя чемпионата мира по футболу

Коза Забияка из самарского зоопарка выбрала миску с едой, рядом с которой был установлен флаг Бельгии.

На победу также претендовали Россия, Франция, Аргентина, Бразилия и Германия, однако коза предпочла Бельгию, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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