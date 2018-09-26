Козак на «Формуле-1» в Сочи проведет встречу с главами автопроизводителей

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак планирует во время проведения этапа гонок 28-30 сентября собрать на неформальную встречу руководителей представленных в России автопроизводителей.

Планируется, что в собрании также примут участие представители Минпромторга и Минэкономразвития.

По словам представителя вице-премьера, Козак как председатель оргкомитета «Формулы-1» в России пригласил всех глав автоконцернов на деловой обед. Организаторы рассчитывают на прямой и открытый диалог.

Одной из тем обсуждения могут стать подготовленные Минпромторгом по поручению вице-премьера предложения по использованию автоконцернами российских комплектующих и сырья, в частности, алюминия.

Минпромторг разработал новую балльную систему оценки, чтобы поддержать выпуск автомобилей российского происхождения. Баллы предлагается начислять за локализацию сборочных операций, использование российских комплектующих и сырья. Чтобы автомобиль считался российским, необходимо с 1 января 2019 года набрать 100 баллов, а с 2025 года — 150 баллов.

За ведение в России НИОКР можно получить 20 баллов. Для этого затраты на научно-исследовательские разработки должны составить не менее 5% от объема выручки. Однако такая система вызвала критику со стороны автоконцернов.

На встрече также может быть поднят вопрос мер господдержки подпавшему под американские санкции Олегу Дерипаске, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за гонок «Формулы-1» ограничат движение на прилегающих к Олимпийскому парку дорогах.

В Олимпийском парке на время «Формулы-1» введут специальный режим безопасности. В дни проведения гонок в Сочи будут дежурить 170 медиков. К «Формуле-1» в Сочи откроют 170 кафе и буфетов.

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