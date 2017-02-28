Козак: на инвестфоруме в Сочи заключили соглашения на 200 млрд рублей

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 28 февраля сообщил, что объем заключенных соглашений за время проведения Российского инвестиционного форума в Сочи предварительно оценили в 200 млрд рублей.

Он добавил, что речь идет о тех соглашениях, которые не защищены коммерческой тайной.

«Впервые мы проводим в этот сезон форум, в зимний период, решение было принято в 2016 году. С момента проведения прошлого форума прошло всего полгода, тем не менее, практика показала, что это решение было оправданным. В форуме приняло участие на 8% больше, чем в предыдущем, заключено соглашений значительно больше. По состоянию на сегодняшнюю дату, на текущий час — 314 соглашений», — отметил Козак.

По его словам, в 2016 году по итогам форума было заключено 255 соглашений, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2016 года принял решение перенести Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» на февраль. В декабре 2016 года премьер подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие носит название «Российский инвестиционный форум». Он проходит 27 и 28 февраля. Вице-губернатор Сергей Алтухов отметил, что в первый день инвестфорума в Сочи было подписано более 100 соглашений.

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