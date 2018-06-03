Козак объяснил рост цен на бензин «мировой конъюктурой»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью заявил, что правительство зафиксирует стоимость топлива на уровне цен по состоянию на 30 мая.

«Выгодность — невыгодность [производства бензина в РФ], она всегда относительна. Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно невыгодно», — сказал Козак.

Он добавил, что для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, а нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин.

«И мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет», — сказал вице-премьер.

Пир этом он отметил, что в России розничные цены на топливо «не самые высокие в мире».

«В такой нефтяной стране, как Норвегии, они в рублевом выражении в два раза выше, чем в нашей стране. В тех же Соединенных Штатах, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин подорожал вместе с мировыми ценами на нефть», — добавил Козак.

Цены на бензин и дизельное топливо в России, по словам Козака, будут зафиксированы на уровне 30 мая. Об этом представители правительства 31 мая договорились с нефтяными компаниями, которые участвовали в заседании.

«Требовать снижение невозможно. Опять же мы живем в рыночной экономике. Требовать работать себе в убыток тоже невозможно. Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше», — заключил вице-премьер.

По данным Росстата, с 21 по 27 мая средняя по стране цена бензина выросла на 1,9%. С начала года стоимость литра бензина выросла в среднем на 7,3%, сообщает РБК.

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