Козак: российский болид «Формулы-1» может появиться в течение десяти лет

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в Сочи провел встречу с автопроизводителями в рамках Гран-при России «Формула-1».

По словам Козака, создание российского гоночного болида для чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» возможно в течение десяти лет.

«Результатом нашего совещания с автопроизводителями должно стать как раз создание российского болида «Формулы-1». Мы говорили о планах до 2024 года, но не думаю, что в такие сроки это возможно. Думаю, это возможно сделать в течение десятилетия», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «королевские гонки» стартовали в Сочи 27 сентября. В тот же день прошли автограф-сессии с пилотами «Формулы-1». На главной сцене болельщики увидели большинство гонщиков, в том числе и россиянина Сергея Сироткина. Также все желающие могли пройти по пит-лейну и увидеть болиды.

Сама гонка стартует 30 сентября в 14:10.

Безопасность во время проведения гонок обеспечивают около 2,5 тыс. представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано более 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

Для гостей города запланирована обширная культурная программа.

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