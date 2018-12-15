Козловский планирует снять фильм на основе исторических событий

Сейчас он приступает к подбору актеров.

Об этом Данила Козловский рассказал в Нью-Йорке на Неделе российского кино.

Козловский рассказал, что это большая, сложная картина, амбициозная по своим художественным и творческим задачам.

По его словам, новая лента будет гораздо сложнее, чем «Тренер» и с точки зрения бюджета и масштаба темы.

«Фильм основан на реальных исторических событиях. Эта история эмоционально очень мне близка, ее хочется рассказать», — цитирует Козловского ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Данила Козловский 15 апреля представит в Краснодаре фильм «Тренер». Тизер картины вышел 21 сентября 2017 года. Фильм снимали в Краснодаре, Новороссийске, Подмосковье и на стадионе «Стэмфорд Бридж» — домашней арене «Челси».

Данила Козловский выступил в фильме сопродюсером, режиссером и исполнителем главной роли. Стадион ФК «Краснодар» попал на постер картины.

«Тренер» получил безвозвратную поддержку Фонда кино.

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