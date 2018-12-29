Программа «Южная здравница» действует в период межсезонья.

Благодаря ей в 2018 году загрузка санаториев увеличилась на 7-10%, сообщил советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков.

Он подчеркнул, что для сохранения позитивной динамики турпотока в предстоящем году министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края ведет системную работу по расширению ассортимента предложения на рынке туристических услуг, повышению конкурентоспособности курортов.

Сегодня в программе принимают участие 65 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лечением, которые предлагают гостям и жителям края более 150 дисконтных комплексных туров на семь дней оздоровления или 14, 21 день — лечения.

Монаков отметил, что «Южная здравница» признана одной из лучших практик по развитию санаторно-курортного комплекса в России и рекомендована Ростуризмом для распространения этого опыта на других курортных территориях РФ, сообщает РИА «Новости».

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