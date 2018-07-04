Краевой фонд микрофинансирования поможет предпринимателям, понесшим убытки от непогоды

Сумма займа на одного заявителя может достигать 1,5 млн рублей.

«В станицах Новокорсунской и Незаймановской пострадало довольно много строений, которые местные бизнесмены используют в своем деле — это офисы и фермы, склады и подсобные помещения. В фонде микрофинансирования зарезервировано 50 млн рублей, чтобы выдать их предпринимателям для оперативного ремонта пострадавших объектов, восстановления техники, приобретения семян и посадочного материала», — сказал вице-губернатор Василий Швец.

Он отметил, что в соответствии с федеральным законодательством, фонд не может выдать беспроцентные невозвратные суммы. Поэтому финансирование будет в виде займов со ставкой 1% годовых.

«Специально созданная комиссия оперативно установит факт ущерба для бизнеса. С завтрашнего дня будет организована работа выездного консультационного пункта, где пострадавшие смогут получить разъяснения и подать документы на получение микрозайма», — пояснила руководителя фонда микрофинансирования Краснодарского края Оксана Коваленко.

Всю информацию о получении льготного финансирования, а также о работе консультационного пункта можно получить по телефону 8-800-707-07-11 или на сайте фонда микрофинансирования Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя, града и шквалистого ветра 30 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории четырех районов. В пострадавших от града станицах на Кубани восстановили энергоснабжение.

В Тимашевском районе после града в пункт временного размещения обратились 11 человек. Пострадавшим от непогоды жителям Кубани выплатят компенсации. На Кубани на компенсации пострадавшим в результате ЧС выделили около 150 млн рублей. В ликвидации последствий выпадения града на Кубани задействовали 300 человек.

В Тимашевском районе восстанавливают крыши пострадавших от града домов. Газовые счетчики, которые повредил град, пообещали опломбировать бесплатно.

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