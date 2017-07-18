Краевой минздрав сообщил о спокойной эпидобстановке на Кубани

18 июля в 17:57

Даже с учетом туристического сезона в регионе не зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний.

Информацию озвучили в ходе пресс-конференции с заместителем министра здравоохранения края Валентиной Игнатенко и представителями Роспотребнадзора.

Эксперты напомнили, что правильная санитарная культура населения и усилия медиков помогут избежать вспышек «летних» инфекционных заболеваний.

По словам замминистра, сегодня край обеспечен всем необходимым для диагностики и лечения, даже с учетом увеличения туристического потока. Эпидобстановка при этом в крае спокойная: показатели не превышают среднемноголетнего уровня заболеваемости.

«В регионе функционируют пять краевых инфекционных стационаров, в арсенале которых самые современные методы диагностики инфекционных заболеваний. Они позволяет в кратчайшие сроки определить возбудителя инфекции и назначить правильное лечение. Кроме того, по всему краю работают инфекционные отделения и кабинеты. В летний период в прибрежных регионах лечебно-профилактические учреждения усилены медицинским персоналом, организованы дополнительные бригады скорой медицинской помощи, дополнительные койки, осуществляется мониторинг заезда и отъезда организованных групп детей», — сказала Игнатенко.

По ее словам, все эти меры позволили здравоохранению края подготовиться к летнему сезону и как результат — групповой заболеваемости в крае не зарегистрировано, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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