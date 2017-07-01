Краевой молодежный форум «Регион 93» примет около 2 тыс. человек

Он стартует 7 июля в Северском районе. Участников ожидает пять тематических смен.

В июле пройдут три смены. «Кубанское казачество» — для обучающихся образовательных организаций казачьей направленности, «Социальные инновации» — смена, направленная на корпоративное объединение работников социальной сферы и «Живая планета» — для молодежи, заинтересованной в сохранении экосистемы края.

В августе состоятся еще две смены: «От мысли к действию», направленная на развитие студенческого общественного движения Кубани и «Платформа развития», где участники смогут обменяться опытом создания молодежных сообществ.

Отбор участников на форумы проходит по конкурсному принципу. Необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и на сайте «Регион 93». Отбор на муниципальные форумы проводят районные органы по делам молодежи.

Также в этом году будут работать форумы «Маяк» и «Траектория», на которых пройдет 19 тематических смен, направленных на формирование патриотических навыков, обучению подготовки перспективных проектов социальной направленности, развитию проектного мышления, подготовку команды молодых лидеров, популяризацию различных видов творчества, спорта и туризма, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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