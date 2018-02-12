Краевой Роспотребнадзор назвал беспочвенной информацию об эпидемии кори

Сообщения о вирусе распространяют в родительских чатах в соцсетях. Медики призывают не поддаваться массовой истерии.

Возникший ажиотаж связывают с частыми случаями заболевания этим вирусом в Европе. Для тревоги нет причин: на Кубани от кори привиты 99% детей и 97% взрослых.

«У нас ситуация сейчас держится на стабильном уровне, средние многолетние показатели не превышаются. В некоторые годы было и 200, и 300 заболевших. Сегодня у нас на январь зарегистрированы три случая, из которых два завозных», — пояснила начальник отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Сафиет Тешева.

По словам экспертов, главная мера профилактики — это прививка. Детям ее делают в год и шесть лет, но если по какой-то причине человек не прошел вакцинацию, сделать укол никогда не поздно. Тем более что дефицита в препарате на Кубани нет.

Людям, привитым от кори, медики рекомендуют все же проверять себя: прийти в поликлинику и сдать анализ крови на иммунитет. Если он ослаблен, то предложат сделать вакцину от кори еще раз.

Вернуться на ленту

Источник