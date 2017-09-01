«Край Добра» организовал праздник для пациентов детской краевой больницы

В краснодарской детской краевой клинической больнице для школьников, которые в День знаний оказались не на линейке, а в больничной палате, благотворительный фонд «Край Добра» принес праздник прямо в медучреждение. Маленькие пациенты в игровой форме вспомнили правила арифметики и русского языка. А после урока немного потанцевали и получили полезные подарки — канцтовары.

«На каникулах вот в августе упал с самоката, и теперь здесь. Нормальный праздник, мне понравилось. Мы решали примеры. Одним словом, мы готовились к школе», — сказал пациент детской краевой клинической больницы Артур Авакьян.

Также волонтеры фонда навестили в этот день детей, больных раком. К ним в гости пришли сказочные персонажи Буратино и Мальвина. Они провели для маленьких пациентов урок природоведения. Из букв дети складывали разных животных, а потом еще лепили из пластилина. Каждый получил подарок.

«Здесь очень много добрых людей приходит, много подарков. Это детям очень нравится, тем более шоу аниматорские — это вообще море позитива, впечатлений. Чем больше ребенок улыбается, тем больше психологическое здоровье улучшается и, соответственно, физическое. В нашем случае это налицо», — рассказала мать пациента детской краевой клинической больницы Таисия Тихомирова.

Волонтеры маленьких пациентов навещают на все праздники, иногда в выходные дни. Но основная помощь активистов — это сбор денег на лечение тяжелобольных детей. Каждый может помочь ребенку побороть страшную болезнь. Для этого достаточно отправить СМС со словом СЧАСТЬЕ на номер 7715, через пробел указав любую сумму. Также пожертвование можно сделать и на официальном сайте фонда «Край Добра».

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