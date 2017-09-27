«Край Добра» помог девочке из Сочи с пороком сердца

Всемирный день сердца отмечают 27 сентября на всей планете. Для трехлетней Светы Комисарчук из Сочи это тоже праздник. Она его встречает полной сил.

Такой общительной, веселой, а главное, здоровой, Света была не всегда. За свою недолгую жизнь девочка пережила три сложных операции на сердце. Последнюю ей сделали в 2016 году.

Света родилась с очень сложным пороком. Из-за этого ее растущий организм испытывал кислородное голодание. Угроза нарастала с каждым днем. Спасти девочку могли столичные врачи, средства на поездку и проживаение в Москве нужны были срочно. Их удалось найти благодаря фонду «Край Добра».

«Мы уже сделали все возможные этапы операции. Мы каждые три-шесть месяцев проверяемся у кардиолога. Пока у нас все стабильно и мы надеемся, что и дальше так будет», — сказала мать Светланы Комисарчук Анна Лучкова.

Сейчас Света уже ходит в детский сад и почти не помнит часов, проведенных на больничной койке. Зато помнят ее родные. Каждый день они благодарят тех, кто помог спасти жизнь девочке.

Таких семей в крае десятки. Добраться и некоторое время жить в чужом городе, пока ребенок находится в больнице, не каждому по карману. В сложной ситуации на помощь приходит «Край Добра». В этом году только на поездки он выделил 3,5 млн рублей.

В поддержке нуждаются и другие подопечные фонда. Помочь им можно, отправив СМС со словом СЧАСТЬЕ на номер 7715, через пробел указав любую сумму. Также можно внести пожертвование на официальном сайте «Край Добра».

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