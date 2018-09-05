«Край Добра» провел благотворительную акцию в краснодарском книжном магазине

Во всем мире 5 сентября отмечают День благотворительности.

В книжном магазине и кофейне «Добролавка», чтобы помочь больным детям, руководитель фонда «Край Добра» Яна Сторожук и шоумен Самир Азарян на один день стали продавцами.

«Это прекрасная возможность вспомнить о том, что важно каждому, — заниматься добрыми делами, помогать детям. И это нужно делать не только в День благотворительности», — отметила Яна Сторожук.

Посетителям магазина предлагали приобрести книги, открытки, чай, а также специальные подарочные наборы, среди них есть те, которые своими руками сделали дети, которым требуются средства на лечение. Вырученные деньги направят на помощь годовалому краснодарцу Саше Глинщикову, у которого рак сетчатки обоих глаз, и другим онкобольным детям.

«Я убежден в том, что деятельность благотворительных фондов, особенно «Края Добра», должна быть максимально популярной, поэтому я привлекаю весь информационный контент в своих соцсетях. Добро должно быть главным на этой земле, поэтому я здесь», — сказал Самир Азарян.

Акция продолжится. Любой желающий может приблизить больных детей к выздоровлению, для этого нужно приобрести в «Добролавке» подарочный набор.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник