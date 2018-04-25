«Край Добра» соберет деньги для Руслана Павелко из станицы Брюховецкой

25 апреля в 08:29

На телеканале «Кубань 24» — «Добрая Среда». Весь день ведущие и корреспонденты будут рассказывать историю 11-летнего подопечного фонда «Край Добра» Руслана Павелко из станицы Брюховецкой.

Мальчику приходится изо дня в день проявлять невероятную силу духа и мужество. В три года ребенок получил ожоги четвертой степени тяжести. Серьезно пострадали 65% кожи и половина внутренних органов. Легкие, пищевод, желудок теперь на всю жизнь останутся в рубцах.

«Закатывала компоты, он бегал на улице. Пока я возилась с этими компотами, он машину поджег. Мы с сыном выскочили, я в одну дверь, он в другую, вытащили», — рассказала мать Руслана Павелко Антонина Чуприна.

Руслану пришлось учиться заново ходить и сидеть. За последние девять лет он перенес 21 операцию. Сейчас, после очередного хирургического вмешательства, мальчику требуется специализированное лечение. Мама Антонина — домохозяйка. Собрать необходимые 200 тыс. рублей семье, где работает только отец, не по силам.

«Верю, что у меня все получится, все заживет. Верю в то, что люди мне помогут, поддержат», — сказал подопечный благотворительного фонда «Край Добра» Руслан Павелко.

Чтобы помочь Руслану Павелко, достаточно зайти на сайт «Край Добра» и нажать на кнопку в виде сердца или отправить СМС на номер 7715 со словом СЧАСТЬЕ, через пробел указав сумму пожертвования. Подробнее об истории Руслана смотрите 25 апреля в 18:00 в программе «Край Добра».

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