«Край Добра» соберет деньги для тройняшек из Кореновского района

14 ноября в 15:37

Весь день на телеканале «Кубань 24» рассказывают историю тройняшек из станицы Платнировской. Врачи диагностировали у малышей редкую форму аллергии — атопический дерматит.

Сначала ничего не предвещало беды. Но в три месяца состояние детей резко ухудшилось. Они стали отказываться от еды и терять вес, гемоглобин в крови понизился.

«Они начали покрываться корочками. В Кореновске врач сказал, что это пройдет, но ничего не проходило, все усиливалось и усиливалось», — сказала мать тройняшек Ирина Лазебная.

Когда состояние детей ухудшилось, их госпитализировали в Краснодар. Там и поставили неутешительный диагноз. Детей перевели на гипоаллергенное питание, кроме которого им все противопоказано. Если нарушить диету, атопический дерматит вернется. Особый режим питания нужно соблюдать до полутора лет.

«В месяц уходит 30 банок, только на смеси у нас уходило около 17 тыс. рублей, это не считая памперсов. Денег не хватало. Начались проблемы с работой, мне предложили уйти в отпуск по уходу за детьми до полутора лет. Нам этих денег не хватит для того, чтобы детей прокормить и купить им что-то», — рассказал отец тройняшек Павел Мануйлов.

На запас гипоаллергенных смесей необходимо 200 тыс. рублей. Сейчас эта сумма для семьи Мануйловых неподъемная. Помочь Полине, Вове и Лере, а также другим подопечным фонда «Край Добра» просто. Для этого нужно отправить СМС со словом СЧАСТЬЕ на короткий номер 7715, указав через пробел любую сумму. Пожертвование можно сделать и на официальном сайте благотворительного фонда — нажать на кнопку в виде сердца.

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