«Край Добра» соберет деньги на операцию мальчику из Белореченска

Вадиму Бойко нужна операция стоимостью 5 млн рублей. Мальчик родился без правого уха и слухового прохода.

В мире 5 сентября отмечают День благотворительности. Жители Кубани уже не раз помогали тяжелобольным детям увидеть, услышать или сделать первые самостоятельные шаги. Сейчас средства нужны подопечному фонда «Край Добра» Вадиму Бойко из Белореченского района. Он плохо говорит и с трудом ориентируется в пространстве. К тому же любая простуда грозит Вадиму полной потерей слуха. В прошлом году семья Бойко уже испытала ужасное потрясение. Казалось бы, сын заболел гриппом, вылечился, как вдруг родители заметили: мальчик не реагирует на звуки. Тогда Вадим едва не оглох. Ему удалось помочь, однако гарантировать, что обойдется и в следующий раз, нельзя.

«Сейчас он маленький, мы можем его контролировать в будущем, когда он пойдет в школу. Даже элементарно ему очень трудно перейти дорогу. Если он машину не видит, а машина едет с одной стороны, ему кажется, что она едет с другой, потому что он слышит этим ушком», — рассказала мать Вадима Анастасия Бойко.

Вадиму Бойко нужна операция. Ее стоимость — 5 млн рублей. Для семьи Бойко эта сумма фантастическая. Помочь мальчику остаться на связи с миром можно, отправив СМС со словом СЧАСТЬЕ на номер 7715, через пробел указав любую сумму. Также можно внести пожертвование на официальном сайте фонда «Край Добра».

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