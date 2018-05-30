«Край Добра» соберет деньги на протез ребенку из Анапы

Стать добрым волшебником и подарить шанс на здоровую жизнь тяжелобольным детям может каждый житель края.

На канале «Кубань 24», а также на «Первом радио» 1 июня пройдет благотворительный телерадиомарафон «Край Добра — в помощь детям». Он стартует с программы «Хорошее утро» и продлится до самого вечера. Ведущие и корреспонденты расскажут истории маленьких кубанцев, которые мечтают выздороветь.

Среди них — девятилетний Максим Гринько из анапского поселка Виноградного. В четыре года у мальчика на ноге обнаружили смертельную саркому Юинга. Пришлось бороться за выздоровление: многочисленные химиотерапии, четыре операции — метастазы уже пошли в легкие. Лечение шло успешно. Но через полтора года болезнь вернулась. Маме Максима пришлось принимать тяжелое решение — согласиться ампутировать ногу ребенка. Сейчас в семье Гринько уверены, что смертельно опасный диагноз побежден. Максим пошел в школу, хоть и с отставанием от сверстников. Год назад он только начал осваивать протез.

«Сначала тяжело ходил. С костылями, а потом с палочкой надо было. Он не захотел и быстро пошел, сейчас даже бегает», — рассказала мать подопечного благотворительного фонда «Край Добра» Ангелина Гринько.

Максиму уже пора менять протез на новый. На удобное модульное устройство нужно 400 тыс. рублей. В семье Гринько таких средств нет. Помочь может каждый — не только в Международный день защиты детей. Для этого достаточно отправить с мобильного телефона СМС со словом СЧАСТЬЕ на номер 7715, указав через пробел сумму пожертвования, либо зайти на сайт «Край Добра» и нажать на кнопку в виде сердца.

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