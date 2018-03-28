«Край Добра» соберет деньги на слуховой аппарат Кириллу Мишуре из Краснодара

На «Кубань 24» — Добрая Среда. В эфире телеканала ведущие и корреспонденты будут рассказывать историю подопечного фонда «Край добра» — семилетнего Кирилла Мишуры из Краснодара.

Ребенок родился с синдромом Дауна. Чуть позже, когда ему исполнился год, врачи обнаружили, что он страдает тугоухостью четвертой степени. Весь большой мир маленький Кирилл может расслышать только с помощью специальных аппаратов. Несмотря на диагноз, мальчик научился играть, разговаривать, рисовать и даже петь и танцевать. Но в школе ребенку очень трудно усваивать учебный материал. Он плохо слышит педагога.

«Одно на другое наслаивается. В связи с этим, нам, конечно, нужны мощные аппараты, чтобы он слышал звуки. Я вижу, что он недопонимает некоторые формулировки фраз. Ему надо это объяснить или даже показать. Потом смотрит в глаза и чуть ли не плачет», — рассказала мать Кирилла Мишуры Наталья Кудлаева.

Чтобы Кирилл смог учиться и развиваться, ему необходимы новые сверхмощные слуховые аппараты. Самостоятельно их приобрести родители не в силах.

Помочь Кириллу можно, отправив СМС со словом СЧАСТЬЕ на номер 7715, указав через пробел любую сумму, или в один клик сделать пожертвование на сайте фонда.

Подробнее историю Кирилла расскажет программа «Край Добра» 18:00.

В поддержке нуждаются и другие подопечные фонда. На Кубани проходит благотворительная акция в помощь детям с проблемами слуха «Пасхальный звон». Присоединиться к ней можно до 15 апреля. Все собранные средства пойдут на покупку слуховых аппаратов, речевых процессоров, FM-систем и кохлеарных имплантатов для детей с нарушением слуха. В прошлом году во время акции «Пасхальный звон» жители края собрали около 6 млн рублей.

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