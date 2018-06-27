«Край Добра» соберет средства на лечение двойняшек из Краснодара

27 июня в 08:19

Герои программы «Добрая среда» на телеканале «Кубань 24» — семилетние Александр и Вероника Рубановы.

Их мама Наталья всегда мечтала иметь много детей, поэтому появление младших на свет раньше срока стало для нее большим ударом. Еще страшнее диагноз дочери, озвученный через несколько часов после рождения двойняшек. У обоих детей серьезные нарушения центральной нервной системы, а у Вероники — синдром Дауна.

«Стресс был очень сильным. Не сразу даже мужу призналась, потом все равно рассказала, но очень долго приходила в себя», — рассказала Наталья Рубанова.

Для того, чтобы справиться с болезнью, обоим требуется курс реабилитации в специализированном центре. Его стоимость — 200 тыс. рублей. Для многодетной семьи это немалая цифра.

Подарить детям шанс на здоровое будущее может каждый житель Кубани. Для этого нужно отправить СМС со словом «СЧАСТЬЕ» на короткий номер 7715, указав через пробел любую сумму. Пожертвование можно сделать и на официальном сайте благотворительного фонда «Край Добра».

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