«Край Добра» собирает деньги для слепой Милены Прошенковой

05 сентября в 15:33

Международный день благотворительности отмечают 5 сентября во всем мире. На Кубани пройдут акции поддержки нуждающихся.

Помощи ждет и маленькая жительница Краснодара, десятилетняя Милена Прошенкова. Сегодня она — главная героиня проекта «Добрая среда». Целый день в эфире «Кубань 24» будут рассказывать историю подопечной фонда «Край Добра». Прошлым летом она перенесла сложную операцию по удалению опухоли в головном мозге, а после этого практически полностью потеряла зрение. Видит только левый глаз и то наполовину. Из-за этого любознательная и способная Мила не может ходить в школу. Ребенок быстро устает. Выдержать удается максимум один-два урока.

Милена любит рисовать, ее пейзажи всегда радуют яркими красками. Занималась и танцами, но их пока пришлось отложить. Сейчас талантливая и жизнерадостная девочка мечтает лишь об одном — видеть мир вокруг себя. Но вернуть зрение, к сожалению, уже нельзя. Зато можно приобрести специальный видеоувеличитель, который поможет ребенку больше читать и развиваться. Стоимость оборудования — 160 тыс. рублей, неподъемная для семьи сумма.

Оказать поддержку Милене Прошенковой и другим подопечным фонда «Край Добра» просто. Для этого нужно лишь отправить СМС со словом СЧАСТЬЕ на короткий номер 7715, указав через пробел любую сумму. Пожертвование можно сделать и на официальном сайте благотворительного фонда «Край Добра» — нажать на кнопку в виде сердца. Подробнее об Истории Милены в эфире «Кубань 24» расскажем сегодня в 18:00.

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