«Край Добра» во время акции в краснодарской «Добролавке» собрал 350 тыс. рублей

В День благотворительности 5 сентября руководитель фонда Яна Сторожук и шоумен Самир Азарян стали продавцами книжного магазина.

Они предлагали посетителям книги, сувениры и специальные подарочные наборы.

Вырученные деньги направят на помощь краснодарцу Саше Глинщикову, у которого рак сетчатки обоих глаз, и другим онкобольным детям.

Сделать доброе дело можно в любой день. Для этого нужно приобрести в «Добролавке» подарочный набор, их своими руками делают в том числе и дети, которым требуется помощь.

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