Крайизбирком наградил телеканал «Кубань 24» за освещение выборов

В Краевую избирательную комиссию 6 декабря пригласили журналистов региональных СМИ. Там подвели итоги информационной работы за год.

Как отметили на встрече, сегодня общество требует от выборов максимальной открытости. Жители любого уголка Кубани должны быть в курсе того, как проходят голосование, подсчет и обработка бюллетеней. В избиркоме считают, что журналисты справились с этой задачей.

«Совсем недавно мы провели мини-день голосования — выбирали восемь глав муниципальных образований. И важной составляющей того, что явка составила более 50%, явилась работа наших коллег с муниципальными средствами информации. Наша давняя дружба с краевыми телерадиокомпаниями и сетевыми изданиями тоже приводит к тому, что мы можем качественно и своевременно информировать граждан», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

На прошлой неделе краевая избирательная система отметила 24-летие. Сейчас пресса и крайизбирком эффективно сотрудничают. За последний год в СМИ региона вышло множество материалов о выборах всех уровней, за которыми следили сотни журналистов.

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