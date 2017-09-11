Крайизбирком обработал 99% бюллетеней

По предварительным данным, места в Заксобрании Кубани, помимо партии власти, получат КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

По данным крайизбиркома по итогам обработки 99% бюллетеней «Единая Россия» получила 70,77% голосов, КПРФ — 11,54%, ЛДПР — 11,14%, «Справедливая Россия» — 3,47%, «Коммунисты России» — 1,54%.

Более подробно с данными подсчета бюллетеней можно ознакомиться здесь.

Кандидаты от партии власти также победили в 31 одномандатном округе из 35. В Центральном одномандатном округе № 6 мандат достался и. о. председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Денису Хмелевскому. Еще в трех округах победу одержали кандидаты-самовыдвиженцы: бывший председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко (Виноградный ОИО №25), исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко (Южный ОИО №27), директор по маркетингу ООО «Стратегия», депутат ЗСК пятого созыва Виктор Тепляков (Сочинский ОИО № 34), пишет РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы нового состава Законодательного собрания (ЗСК) на следующие пять лет. В новый состав войдут 70 депутатов.

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