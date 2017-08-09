Крайизбирком определил номера партий в избирательных бюллетенях

Места распределили в Краснодаре 9 августа при помощи жеребьевки. За ней наблюдали члены комиссии, они же фиксировали результаты.

«Мы со своей стороны постарались сделать эту процедуру наиболее понятной и прозрачной, достоверной для избирательных объединений. Исключительно их везение будет являться основой получения соотвествующего номера, но думаю, что в борьбе за избирателя не номер будет иметь значение, а в большей степени та работа, которая ведется с избирателями», — отметил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

По результату жеребьевки на верхней строчке избирательного бюллетеня окажется партия «Справедливая Россия», следом — ЛДПР. Третьей в списке оказалась партия власти «Единая Россия». Четвертый номер достался КПРФ, а замыкают избирательный бюллетень «Коммунисты России».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы в ЗСК пройдут 10 сентября. Состав шестого созыва кубанского парламента сокращен со 100 до 70 депутатских мест, количество одномандатных округов — с 50 до 35. На одно место в ЗСК претендуют восемь кандидатов.

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