Крайизбирком озвучит предварительные итоги выборов на Кубани утром 19 марта

Члены избирательной комиссии Краснодарского края подсчитывают голоса.

К ним стекается вся информация из участковых и территориальных комиссий. В крайизбиркоме будет сведена одна общая таблица, и уже тогда будет окончательно понятно, как проголосовала Кубань на выборах.

«Многие участковые комиссии уже заканчивают подсчет бюллетеней и переходят к процессу оформления документов, составлению протоколов об итогах голосования. В этом году этот процесс будет автоматизирован, 99% участковых комиссий оснащены компьютерной техникой и протоколами с QR-кодами. Это значит, что протоколы с повышенной защитой будут доставлены в территориальную избирательную комиссию, где также под видеонаблюдением будет проведена процедура сдачи всех этих документов. Дальше мы их ждем у себя, и так непрерывно мы должны подвести все итоги, вплоть до последнего голоса», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Предварительные данные голосования на выборах президента будут уже утром.

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