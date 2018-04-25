Крайизбирком вручил награды за помощь в организации выборов президента на Кубани

Среди награжденных — телекомпания «НТК», «Первое радио» и интернет-портал «Кубань 24».

Руководитель крайизбиркома Алексей Черненко отметил, что благодаря слаженной работе десятков организаций и тысяч людей, выборы в Краснодарском крае прошли активно и без серьезных нарушений.

Награждение состоялось в крайизбиркоме 25 апреля. Дипломы, благодарности и грамоты вручали Алексей Черненко и члены избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Среди награжденных — общественные организации и администрации городов и районов, правоохранительные органы и МЧС, IT-компании, обеспечивавшие безотказную работу техники и каналов связи, транспортные предприятия, вузы и СМИ. Всего благодарностями, грамотами и дипломами была отмечена работа более 100 организаций края и их отдельные сотрудники.

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