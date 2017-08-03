Крайизбирком зарегистрировал пять партий на выборы в ЗСК

На места в кубанском парламенте претендуют представители «Единой России», «Коммунистов России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

Из-за различных нарушений отказано в регистрации партиям «Яблоко», «Родина» и «Великое Отечество», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на крайизбирком.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы в ЗСК пройдут 10 сентября. Состав шестого созыва кубанского парламента сокращен со 100 до 70 депутатских мест, количество одномандатных округов — с 50 до 35.

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