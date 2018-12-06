Красная Поляна возглавила рейтинг лучших горнолыжных курортов России

Самыми популярными у российских туристов зимой стали курорты «Роза Хутор» и «Горки Город».

В десятку лидеров вошли Шерегеш в Кемеровской области, комплекс «Сорочаны» в Дмитровском районе Московской области, Домбай в Карачаево-Черкесии, фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске, курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, курорт «Игора» в Ленинградской области, курорт «Солнечная долина» в Челябинской области, курорт «Свияжские холмы» под Казанью в Татарстане и курорт «Гора Белая» под Нижним Тагилом в Свердловской области.

Рейтинг лучших и популярных горнолыжных курортов страны этой зимой представило аналитическое агентство «ТурСтат». Его составили по результатам анализа популярности у туристов, трасс для катания, их доступности и безопасности.

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