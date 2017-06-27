Красноармейский район принял эстафету «Навстречу ЧМ по футболу в Сочи»

Кубань продолжает готовиться к главному турниру страны. В станице Полтавской в июне состоялся очередной этап всекубанской акции.

Организатором спортивной эстафеты выступило министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Главным событием праздника стал футбольный матч между детскими командами спортшкол района.

«Я с детства мечтал стать футболистом. Очень сильно любил футбол. С пяти лет начал играть», — рассказал участник соревнований Александр Алексеенко.

На арене «Виктория» также прошел парад делегаций спортивных школ и поселений района. Гостей праздника поприветствовали ветераны футбола и чиновники.

«Красноармейский район всегда был одним из лидеров в развитии физической культуры. И на сегодняшний день занимает одну из передовых позиций. Я надеюсь, он ее так же оставит», — сказал заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков.

Красноармейский район стал 24-й точкой всекубанской эстафеты. Далее флаг отправится в Темрюкский район. За два года акция пройдет на территории всего региона.

Финал состоится в Сочи накануне чемпионата мира по футболу в мае 2018 года, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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