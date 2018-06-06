Краснодар и Армавир стали победителями конкурса «Торговля России»

Армавир одержал победу в номинации «Лучший розничный рынок». Кубанская столица стала лидером в номинации «Лучший торговый город».

Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов, представляя лучшие торговые практики в рамках стратегической сессии: «Малые форматы торговли: перспективы развития. Лучшие региональные практики», рассказал в Москве об опыте Армавира.

«Предприниматели и муниципальные власти реализуют в городе концепцию единого облика объектов торговли. Единая цветовая гамма, архитектура торговых павильонов и остановочных комплексов, ярмарок, благоустроенные прилегающие территории, парковочные места, тротуары и зоны отдыха — все это способствует развитию отрасли в целом», — пояснил он.

Вместе с тем Алтухов отметил ряд проблемных вопросов, касающихся нормативно-правового регулирования деятельности нестационарных торговых объектов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЗСК.

По словам депутата, скорейшего решения также требуют вопросы запрета размещения любых предприятий торговли и общественного питания на территории дворов жилых домов, регулирование деятельности объектов мобильной торговли, запрета на действия спекулянтов.

Конкурс «Торговля России» проходил в рамках «Недели российского ретейла».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», делегацию Краснодарского края на форуме возглавил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник