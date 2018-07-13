Краснодар и Гонконг обменяются опытом в области информационных технологий

Вице-мэр Дмитрий Логвиненко обсудил с депутатом Всекитайского собрания народных представителей КНР Чеунг Тсун Янг Томасом расширение партнерских связей.

Логвиненко отметил, что КНР — один из основных торгово-экономических партнеров Краснодара.

«Кубанскую столицу и город Харбин связывают длительные побратимские отношения. Мы готовы обсуждать конкретные шаги по углублению взаимодействия, прежде всего, в торгово-экономической сфере, обмениваться опытом в области информационных технологий, а также развивать культурные связи», — сказал заместитель главы города.

По словам Логвиненко, сегодня перспективное направление международного сотрудничества — развитие современных информационных технологий. Краснодар заключил два инвестиционных соглашения на 730 млн рублей в сфере информационно-коммуникационных технологий. По итогам одного из них в Краснодаре появился IT-парк компании «Европея». Проведена модернизация городских сетей сотовой связи.

«В последние годы отмечается увеличение товарооборота между Китаем и Россией, вижу много возможностей для взаимодействия между Краснодаром и Гонконгом. В ближайшее время в пригороде Гонконга будет начато строительство IT-города, и мы крайне заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере информационных технологий», — сказал Чеунг Тсун Янг Томас.

Он также отметил, что в России одни из лучших в мире IT-специалистов, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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