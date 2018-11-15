Краснодар и израильский Эйлат свяжут прямые авиарейсы

Чартерные рейсы появятся в Международном аэропорту Краснодара в зимнем расписании полетов.

Первый вылет запланирован на 31 декабря 2018 года. Перелеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines на воздушных судах Boeing 737-800 с периодичностью один раз в десять дней до 22 марта 2019 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара.

В рамках зимнего расписания также будут выполнять международные рейсы в Вену (Австрия), Верону (Италия), Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения), Кишинев (Молдова), Ларнаку (Кипр), Паттайю (Тайланд), Стамбул (Турция), Тель-Авив (Израиль), Тбилиси (Грузия) и другие.

Среди более чем 30 внутренних направлений — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижнекамск, Новосибирск, Сочи, Уфа.

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