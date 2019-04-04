Краснодар и Майкоп впервые совместно проведут «Тотальный диктант»

Площадку организуют в ТРЦ «Мега Адыгея-Кубань». Образовательная акция пройдет 13 апреля.

«Это уникальный опыт в рамках «Тотального диктанта», когда два разных субъекта федерации совместно организуют акцию на площадке. Коллеги из Адыгеи обеспечат работу волонтерского штаба из 20 человек. Мы со своей стороны обеспечим площадку чтецами. Ими станут актер Андрей Трегубов и победитель конкурса «Народный чтец-2017», менеджер по связям с общественностью группы компаний «Три-З» Анна Степцюра» — рассказала координатор «Тотального диктанта» в Краснодаре Серафима Чичева.

Диктант в «Меге» смогут написать более 300 человек — около 100 жителей Адыгеи и 200 краснодарцев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре «Тотальный диктант — 2018» написали более 1,3 тыс. человек. В прошлом году на Кубани проверить свою грамотность можно было в девяти городах. Кроме корреспондента Натальи Клещевой, чтецами проверки стали двое представителей телерадиокомпании «НТК»: ведущая Екатерина Шайдурова и главный редактор интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов.

В Краснодаре «Тотальный диктант» пройдет на 12 площадках. Регистрация на площадки открылась 3 апреля. С 1 по 7 апреля в соцсетях пройдет онлайн-голосование конкурса «Народный чтец». Победитель продиктует отрывок текста на одной из городских площадок. Его автор в этом году — российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский.