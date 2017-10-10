Краснодар и Санкт-Петербург связал новый прямой регулярный авиарейс

Ежедневный рейс будут обслуживать новые отечественные самолеты Sukhoy Superjet 100.

В аэропорту краевой столицы 10 октября приземлился первый самолет региональных авиалиний. На борту отечественного лайнера в южный регион из Санкт-Петербурга прибыли 93 пассажира.

Авиаперевозчик намерен связать Краснодар не только с центральной частью России, но и с Северным Кавказом и Уралом. Уже 1 ноября самолеты на регулярной основе свяжут Краснодар с Махачкалой. В следующем году на очереди Самара, Казань, Омск и Уфа. Все рейсы прямые, без пересадок в Москве.

«Такое увеличение направлений рейсов для нас имеет особое значение, поскольку усиление конкуренции будет способствовать снижению стоимости и повышению качества услуг. И, безусловно, транспортная доступность формирует конкурентоспособность нашего турпродукта, поскольку сегодня удельный вес транспортных услуг в конечной стоимости турпродукта довольно велик», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Лишь по предварительным подсчетам, благодаря новым направлениям пассажиропоток в Краснодаре увеличится в следующем году на 218 тыс. человек. Все новые рейсы будут обслуживаться на новых самолетах Sukhoy Superjet 100.

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