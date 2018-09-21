Краснодар и турецкий Самсун свяжут регулярные рейсы

Полеты будет выполнять авиакомпания Utair с 5 октября.

Рейсы будут осуществляться по пятницам и воскресенья на самолетах ATR72.

Первый рейс вылетит из Краснодара 5 октября в 6:10 и прибудет в Самсун в 7:50. Вылет из Самсуна состоится в 14:00, прибытие в Краснодар — в 15:40.

В воскресенье вылет из Краснодара — в 19:00, прибытие в Самсун — в 20:40. Обратно самолет отправится из Турции в 22:10, прибудет в Краснодар в 23:50, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

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